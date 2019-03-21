إصابة 10 عمال بالتسمم لتناولهم مياه ملوثة فى البحيرة

أصيب 10 عمال زراعيين بالتسمم بسبب تناولهم مياه ملوثة بمبيد حشرى عن طريق الخطأ، أثناء عملهم بإحدى المزارع بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون، من مستشفى النوباريه العام، بوصول 10 أشخاص جميعهم عمال زراعيين بمزرعة كائنة بقرية صلاح العبد دائرة المركز، ومقيمين دائرة مركز حوش عيسى مصابين بحالة إعياء وقىء و إدعاء تسمم وتم إسعافهم وغادروها.

وبسؤال المصابين قرروا تناولهم كمية من مياه الشرب ملوثة بمبيد حشرى عن طريق الخطأ، أثناء عملهم بالمزرعة المشار إليها، وشعورهم عقب ذلك بحالة إعياء وقئ ونقلهم للمستشفى للعلاج، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.