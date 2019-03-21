أوكرانيا تفرض عقوبات إضافية على روسيا

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أصدر الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، أمس الأربعاء مرسوما لتنفيذ قرار مجلس الأمن الوطنى والدفاع الأوكرانى بشأن فرض عقوبات شخصية إضافية ضد روسيا.

وذكر المرسوم الرئاسى الأوكراني، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية، تقرر تفعيل قرار مجلس الأمن الوطنى والدفاع الأوكراني، الصادر فى 19 مارس 2019 ، بشأن تنفيذ وإدخال تعديلات على الإجراءات العقابية الاقتصادية وغيرها من العقوبات على روسيا.



وأوضح المرسوم أن قرار مجلس الأمن الوطنى والدفاع الأوكرانى بفرض عقوبات إضافية على موسكو سيدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.



وكان مجلس الأمن الوطنى والدفاع الأوكرانى قد أقر فى وقت سابق قرار فرض عقوبات جديدة على الكيانات القانونية والأفراد فى روسيا، ومنها الشركات الروسية ورجال الأعمال والسياسيين والنواب وموظفى هيئات إنفاذ القانون.



ووفقًا لمجلس الأمن الوطنى والدفاع، فإن هؤلاء الأفراد والكيانات القانونية دعموا أو ساهموا فى أعمال عدوانية ضد أوكرانيا.