video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 10:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم أوروبا تتراجع بضغط خسائر البنوك.. وبورصة لندن تصعد مع هبوط الاسترليني

الخميس، 21 مارس 2019 09:29 م
أسهم أوروبا تتراجع بضغط خسائر البنوك.. وبورصة لندن تصعد مع هبوط الاسترليني بورصه لندن - صوره ارشيفية
رويترز
إضافة تعليق
هبطت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية اليوم الخميس تحت ضغط خسائر لأسهم القطاع المالي، لكن الأسهم البريطانية سجلت قفزة مع هبوط الجنيه الاسترليني وسط قلق متزايد من أن خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي قد يصبح واقعا.
 
ومنيت مؤشرات أسواق الأسهم في فرانكفورت ومدريد ودبلن وباريس جميعها بخسائر، لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني ارتفع 0.9 في المئة إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر ونصف، مدعوما بمكاسب أسهم شركات الطاقة، وضعف الاسترليني.
 
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.04 في المئة فقط، مع ضعف أداء مؤشر قطاع البنوك، بعد تحول في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء، وتحذير من بنك يو.بي.إس السويسري بشأن إيرادات أنشطة الاستثمار المصرفي.
 
وارتفعت أسهم شركات التعدين المدرجة في لندن، مع صعود سهمي بي.إتش.بي وريو تينتو بما يزيد عن 1.5 في المئة لكل منهما، بينما زاد سهما شركتي النفط والغاز العملاقتين بي.بي ورويال داتش شل بأكثر من واحد في المئة.
 
وفي أنحاء أوروبا، تراجع المؤشر داكس الألماني 0.5 في المئة، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.07 في المئة، ومؤشر إيبكس الأسباني 0.5 في المئة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بورصة لندن تختار شركة الكرم للطاقة الشمسية ضمن "الشركات الملهمة فى أفريقيا" 2019

أسهم أوروبا

البنوك

بورصه لندن




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة