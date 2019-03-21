أسهم أوروبا تتراجع بضغط خسائر البنوك.. وبورصة لندن تصعد مع هبوط الاسترليني

رويترز

هبطت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية اليوم الخميس تحت ضغط خسائر لأسهم القطاع المالي، لكن الأسهم البريطانية سجلت قفزة مع هبوط الجنيه الاسترليني وسط قلق متزايد من أن خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي قد يصبح واقعا.

ومنيت مؤشرات أسواق الأسهم في فرانكفورت ومدريد ودبلن وباريس جميعها بخسائر، لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني ارتفع 0.9 في المئة إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر ونصف، مدعوما بمكاسب أسهم شركات الطاقة، وضعف الاسترليني.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.04 في المئة فقط، مع ضعف أداء مؤشر قطاع البنوك، بعد تحول في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء، وتحذير من بنك يو.بي.إس السويسري بشأن إيرادات أنشطة الاستثمار المصرفي.

وارتفعت أسهم شركات التعدين المدرجة في لندن، مع صعود سهمي بي.إتش.بي وريو تينتو بما يزيد عن 1.5 في المئة لكل منهما، بينما زاد سهما شركتي النفط والغاز العملاقتين بي.بي ورويال داتش شل بأكثر من واحد في المئة.

وفي أنحاء أوروبا، تراجع المؤشر داكس الألماني 0.5 في المئة، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.07 في المئة، ومؤشر إيبكس الأسباني 0.5 في المئة.