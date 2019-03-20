يونكر: لا أرجح الموافقة على تأجيل "بريكست" خلال قمة الاتحاد الأوروبى

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قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الأربعاء، إنه لا يرجح أن يتم الاتفاق على تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) خلال قمة الاتحاد الأوروبى التى ستعقد غدًا الخميس وبعد غد الجمعة فى بروكسل..لافتًا إلى أن قادة الاتحاد قد يحتاجون إلى الاجتماع مجددًا الأسبوع المقبل.

وأوضح يونكر -فى تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية- أن رئيسة الوزراء تيريزا ماى لم تحصل على أى موافقة من مجلس الوزراء أو من البرلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماى هددت الأسبوع الماضى بتمديد أجل المادة 50 من معاهدة لشبونة المعنية بالخروج من الاتحاد الأوروبى إذا لم يصوت نواب البرلمان لصالح اتفاقها بشأن بريكست، الذى رفضه غالبية النواب، وإذا لم يوافقوا على الخروج بدون اتفاق.

وقالت ماى إن مثل هذا التمديد سيتطلب حتمًا أن تنظم بريطانيا انتخابات الاتحاد الأوروبى فى مايو المقبل..مضيفةً أنها لا تعتقد أن هذا سيكون النتاج الصحيح ..داعية البرلمان إلى مواجهة عواقب اختياراته.

وبحسب الصحيفة، صوت أعضاء البرلمان لصالح مقترح قدمته الحكومة بخصوص طلب ماى لتمديد قصير الأجل للخروج، أقل من 3 أشهر، إذا تمت الموافقة على اتفاقها.

وأكدت الصحيفة أن رئيسة الوزراء سترسل خطابًا لرئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك لعرض طلبها، إلا أن التكتل الأوروبى سيحتاج موافقة كل الدول الـ 27 فى التكتل من أجل قبول التمديد.

غير أن مصدرًا وزاريًا بريطانيًا لم يذكر اسمه قال للجارديان إن قرار ماى بطلب تمديد قصير الأجل لبريكست بمثابة خطأ استراتيجى ولن يشجع المتشككين فى أوروبا على التصويت لصالح اتفاقها.