منظمة العفو تتهم الجيش الأمريكى بارتكاب جرائم حرب فى الصومال

رويترز

قالت منظمة العفو الدولية إن الجيش الأمريكى ربما يكون قد ارتكب جرائم حرب بقتله أعدادا كبيرة من المدنيين فى إطار حملة قصف جوى تصاعدت بشكل مكثف فى الصومال على مدى عامين.

وقالت المنظمة إنها تمكنت من توثيق مقتل 14 مدنيا فى تحقيقات بشأن 5 ضربات جوية فقط، وهو عدد ضئيل من بين ما يزيد على 110 ضربات جوية يقول الجيش الأمريكى إنه نفذها منذ يونيو 2017.

ورفض الجيش الأمريكى تقرير المنظمة. وقال إنه قتل 800 متشدد فى غارات جوية فى الصومال خلال هذه الفترة لكنه لم يقتل أو يصب مدنيا واحدا.

وقالت قيادة الجيش الأمريكى فى أفريقيا فى رد بعثت به إلى رويترز بالبريد الإلكترونى "لا تشير تقييماتنا الراهنة إلى سقوط ضحايا مدنيين نتيجة لأى ضربات جوية نفذتها القيادة الأمريكية فى أفريقيا".