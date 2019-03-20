video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة العفو تتهم الجيش الأمريكى بارتكاب جرائم حرب فى الصومال

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:57 م
منظمة العفو تتهم الجيش الأمريكى بارتكاب جرائم حرب فى الصومال الجيش الأمريكى
رويترز
إضافة تعليق

قالت منظمة العفو الدولية إن الجيش الأمريكى ربما يكون قد ارتكب جرائم حرب بقتله أعدادا كبيرة من المدنيين فى إطار حملة قصف جوى تصاعدت بشكل مكثف فى الصومال على مدى عامين.

وقالت المنظمة إنها تمكنت من توثيق مقتل 14 مدنيا فى تحقيقات بشأن 5 ضربات جوية فقط، وهو عدد ضئيل من بين ما يزيد على 110 ضربات جوية يقول الجيش الأمريكى إنه نفذها منذ يونيو 2017.

ورفض الجيش الأمريكى تقرير المنظمة. وقال إنه قتل 800 متشدد فى غارات جوية فى الصومال خلال هذه الفترة لكنه لم يقتل أو يصب مدنيا واحدا.

وقالت قيادة الجيش الأمريكى فى أفريقيا فى رد بعثت به إلى رويترز بالبريد الإلكترونى "لا تشير تقييماتنا الراهنة إلى سقوط ضحايا مدنيين نتيجة لأى ضربات جوية نفذتها القيادة الأمريكية فى أفريقيا".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رويترز:غارة جوية أمريكية على الصومال تسفر عن مصرع 4 أشخاص

مقتل 16 عنصرا من حركة الشباب جنوب الصومال

الجيش الأمريكى

الصومال

منظمة العفو الدولية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة