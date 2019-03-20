مميش: عبور 68 سفينة بحمولات 5.3 مليون طن بقناة السويس

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الأربعاء، رقماً قياسياً فى أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور 68 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 5.3 مليون طن. بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 31 سفينة بحمولات 2.1مليون طن، فيما عبرت 37 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بحمولات 3.2 مليون طن.

وشدد رئيس الهيئة، على أن متابعة الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعطى دلالة واضحة على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة فى تطوير منظومة الخدمات الملاحية والبحرية وتأكيد دورها الفعال نحو جذب عملاء جدد من ملاك ومشغلى السفن للاستفادة من المزايا الملاحية التى توفرها القناة الجديدة بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للمجرى الملاحى ورفع عامل الأمان بما عزز من قدرة القناة على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما سفن الحاويات الضخمة التى تحقق وفراً بالاستفادة من اقتصاديات الحجم.

وشهدت القناة عبور 11 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 8 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التى تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MURCIA MAERSK بحمولة221 ألف طن، فى رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى عمان، فيما جاءت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MONACO MAERSK المُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات فى العالم على رأس قافلة الجنوب بحمولة 221 ألف طن فى رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.