مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة بالسحر والجمال فى مداهمات أمنية

قتل عنصر إجرامى شديد الخطورة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال، عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.

جاء ذلك استكمالا لجهود الأجهزة الأمنية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانا لترويج المواد المخدرة واستمرارا للحملات المكثفة التى تشنها الأجهزة الأمنية بمعرفة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى.

وأسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لرصد وتتبع تلك العناصر شديدة الخطورة عن ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد قيام أحد أخطر العناصر الإجرامية وشهرته "طارق " بالاتجار فى المواد المخدرة وبخاصة مخدر (الهيروين) متخذا من مدينة العاشر من رمضان مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى بالإتجار فى المواد المخدرة، وحيازته لأسلحة وذخائر لاستخدامها فى مقاومة القوات حال استهدافه لضبطه للحيلولة دون ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وحال ضبطه بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التى بادلته إطلاق النيران بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه وعثر بحوزته على بندقية آلية و2 خزينة آلية، و40 طلقة من ذات العيار وكيلو جرام لمخدر الهيروين، وميزان حساس، وهاتف محمول، مبلغ مالى، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما أسفرت جهود مجموعات العمل عن ضبط عنصرين آخرين شديدى الخطورة بمدينة العاشر من رمضان لإتجارهم فى المواد المخدرة وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين بلغت 180 جرام ) ومبالغ مالية من حصيلة البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.