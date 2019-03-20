مصادر:تعثر محادثات إكسون لتطوير الغاز الصخرى بالجزائر بسبب الاضطرابات

(رويترز)

قالت مصادر بقطاع الطاقة إن المحادثات بين إكسون موبيل والجزائر لتطوير حقل غاز طبيعى فى البلاد توقفت بسبب الاضطرابات المحلية.

كانت شركة إكسون التي تتخذ من تكساس مقرا لها دخلت فى محادثات مع شركة النفط الوطنية الجزائرية سوناطراك قبل عدة أشهر لتطوير حقل فى حوض أحنت بجنوب غرب البلاد، بحسب المصادر القريبة من المناقشات.

وذكرت المصادر أن مسئولين من الجانبين أجروا محادثات الأسبوع الماضى فى هيوستون بولاية تكساس لبلورة التفاصيل، لكن إكسون آثرت تعليق المناقشات، بشكل مؤقت على الأقل، بسبب الاحتجاجات التى اندلعت فى الجزائر خلال الفترة الأخيرة اعتراضا على حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما وأحجمت إكسون وسوناطراك عن التعليق.