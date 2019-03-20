مراهنات على اسم الرضيع الملكي المنتظر في بريطانيا.. وديانا فى الصدارة

رويترز

مع دخول ميجان ماركل زوجة الأمير البريطانى هارى مراحل الحمل الأخيرة، بدأت المراهنات والتكهنات حول جنس الرضيع المنتظر ووزنه وموعد ومكان الولادة.

وانطلقت أقوى المراهنات على الاسم. وتصدر اسم أرثر توقعات مؤسسة وليام هيل للمراهنات فى حالة كان الرضيع صبيا أما إذا كانت فتاة فإن كثيرين يتوقعون أن يختار دوق ودوقة ساسكس اسم الأميرة الراحلة ديانا والدة هارى.

وقال روبرت آدامز المتحدث باسم وليام هيل "اسم ديانا مرشح بنسبة كبيرة جدا. ليست هناك مفاجآت... لكن هناك توجها فى الآونة الأخيرة لاسم فيكتوريا لأن (الناس) يحبونه".

وأظهرت رهانات مؤسسة وليام هيل هذا الأسبوع أن معظم التكهنات تذهب إلى أنها فتاة فى حين تساوت التوقعات فى حالة الصبي.

وقالت كيتي بيليس مديرة العلاقات الإعلامية فى مؤسسة بيتفير للمراهنات إن كثيرين يراهنون على أنها فتاة والاسم المفضل هو ديانا.

وأضافت أن خيارا آخر للاسم هو أليس وهو اسم كانت التكهنات تشير إلى أنه كان اسما مطروحا عندما كانت كيت زوجة الأمير وليام شقيق هارى حبلى العام الماضى إلا أنها وضعت صبيا وأطلقا عليه اسم لويس.

وقالت بيليس إن "يشعر المراهنون بأنه سيكون هناك أليس فى العائلة المالكة يوما ما ومن ثم نرى اهتماما كبيرا بهذا الاسم أيضا". وكانت والدة الأمير فيليب جد هارى تدعى أليس.