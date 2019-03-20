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محمد بن زايد بعد زيارة الأولمبياد الخاص بأبو ظبى مع أبى أحمد: مشاعر مفعمة بالحماس

الأربعاء، 20 مارس 2019 06:00 م
محمد بن زايد بعد زيارة الأولمبياد الخاص بأبو ظبى مع أبى أحمد: مشاعر مفعمة بالحماس محمد بن زايد وأبى احمد
كتبت ريهام عبد الله
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أبى أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبى اليوم الأربعاء، واجريا محادثات رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وزار بن زايد، وبرفقته أبى أحمد، أولمبياد الألعاب الخاصة بأبو ظبى 2019، وغرد :" مشاعر مفعمة بالحماس والألفة والبهجة لمسناها في منافسات أكبر تجمع عالمي للأولمبياد الخاص فى أبوظبى 2019، سعادتي غامرة وصديقي العزيز رئيس وزراء إثيوبيا ونحن نلتقي أصحاب الهمم، إثبات الذات وروح التحدي والإصرار هو عنوان النجاح والفوز الأكبر لهؤلاء الأبطال، نحن فخورون بهم وبأسرهم".

بن زايد وأبى أحمد
بن زايد وأبى أحمد

 

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

  وبحث كلا من محمد بن زايد ورئيس وزراء إثيوبيا تعزيز العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، اليوم الأربعاء.               الأولمبياد الخاص بالإمارات

الأولمبياد الخاص بالإمارات

 

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

 

 

                                                 

 

 

 


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