محافظ قنا يوجه بعقد ندوات صحية وزيارات منزلية للتعريف بمشروع "2 كفاية"

قنا - وائل محمد

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة، وعبدالرازق محمد مدير فرع المجلس القومى للسكان، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لعرض الخطة السكانية السنوية ومناقشة الانجازات التى تمت فى مجال السكان وتنظيم الأسرة والمشكلات التى تعوق العمل السكانى بالمحافظة.

تم خلال الاجتماع عرض الخطة السكانية لمحافظة قنا للعام 2017/2018 وتقييم المؤشرات السكانية من حيث حجم وتوزيع السكان والخدمات الصحية وتنظيم الأسرة ومعدل الزيادة الطبيعية ومعدل المواليد والوفيات، وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالقضية السكانية لما لها من أثار سلبية على معدل التنمية، وأضاف الهجان إن المحافظة تعمل على خفض معدل النمو السكانى والبالغ 2.6%، لافتا إلى إن عدد سكان محافظة قنا بلغ 3 مليون 302 الف و894 نسمة وذلك حتى 31/12/2018.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتشكيل لجنة لبحث وتحديد المشكلات التى تعوق العمل السكانى بالمحافظة، وإيجاد الحلول لها، مشيراً إلى أن اللجنة ستضم كافة الجهات الخدمية والتنفيذية المعنية بالقضية السكانية، كما وجه بالعمل على زيادة الدورات التثقيفية والقوافل الطبية السكانية بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع "مديرية الصحة والسكان- التضامن الاجتماعي- الأوقاف - الكنيسة - الأعلام- الوحدات المحلية – الشبابوالرياضة- المجلس القومى للمرأة- هيئة محو الأمية - الثقافة - الجمعيات الأهلية" مؤكدا على أهمية تفعيل دور الإعلام ونشر الوعى بين المواطنين.

كما أعطى محافظ قنا تعليماته لمسئولى التضامن الاجتماعى بالعمل على عقد ندوات صحية وزيارات منزلية بصفة دورية للتعريف بمشروع "2 كفاية" بالتنسيق مع مديرية الصحة، ودعا كافة المؤسسات فى المحافظة بالتضافر معا من أجل تنفيذ برامج تنظيم الأسرة واستخدام كافة أساليب الاقناع فى مجال التوعية ومحو الأمية الإنجابية لدى الرجل والمرأة على حدٍ سواء للعمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكانى .

وفى سياق متصل ناقش محافظ قنا مع مسئولى الصحة أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيرس c والكشف عن الأمراض غير السارية، حيث أوضح المحافظ إنه تم توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات لعدد 912 ألف و845 مواطن بمحافظة قنا منذ إنطلاق المبادرة بقنا مطلع شهر مارس الجارى وحتى الآن، داعيا المواطنين الذين لم يتم الكشف عليهم بسرعة التوجه للمقرات الخاصة بالمبادرة للقيام بالتحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتهم .

كما أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، عن إنطلاق فعاليات وأنشطة أسبوع نشر ثقافة حقوق الأنسان بمحافظة قنا، الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إطار الخطة الإستراتيجية التى ينفذها المجلس بهدف نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بكافة محافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة جمال بركات مدير وحدة الفروع والمنظمات بالمجلس وبحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة.

وأوضح الهجان إن فعاليات أسبوع حقوق الإنسان تتضمن عقد ورشة عمل تدريبية لعدد 25 موظف من الكوادر الحكومية بوحدات حقوق الإنسان والشكاوى وخدمة المواطنين بالديوان العام والوحدات المحلية حول أساسيات ومفاهيم حقوق الإنسان وتلقى الشكاوى، بالإضافة إلى تنظيم ورشتىّ عمل للمكلفات بالخدمة العامة ومسئولى منظمات المجتمع المدنى وقيادت المجتمع المحلى بهدف التعريف بالمجلس ودوره فى دعم العمل الأهلى ودور منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 .



من جانبه ذكر جمال بركات أن البرنامج التدريبى يستهدف رفع قدرات العاملين بوحدات حقوق الإنسان بالمحافظة والمراكز التابعة لها، كما يتناول كيفية تطوير آليات التعاون بين المجلس ووحدات حقوق الانسان بالمحافظات، وكذلك يهدف إلى تنمية الوعى المجتمعى داخل المحافظة بقضايا حقوق الإنسان والتعريف بدور منظمات المجتمع المدنى فى التنمية المستدامة، مضيفا إن فعاليات الأسبوع تشمل أيضا تشكيل فِرق لعمل لقاءات ميدانية مع الموطنين وتلقى الشكاوى للتعرف على إحتياجاتهم والعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية بما يعزز حقوق الانسان .