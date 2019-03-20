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محافظ قنا يتابع أعمال الرصف بشوارع منطقة المساكن بتكلفة 1.5 مليون جنيه

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:23 م
محافظ قنا يتابع أعمال الرصف بشوارع منطقة المساكن بتكلفة 1.5 مليون جنيه جانب من عمليات الرصف
قنا - وائل محمد
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قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بمتابعة أعمال الرصف التى تجرى بمحيط عدد من المدارس بمنطقة المساكن بمدينة قنا، رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
وأوضح الهجان، أنه يجرى إعادة رصف مساحة 9 آلاف متر مسطح بمحيط مدارس النيل ومدرسة قنا التجريبية للغات، بتكلفة مالية تقدر بحوالى 1.5 مليون جنيه، ووجه المحافظ بضرورة رفع مطابق المياه والصرف الصحى خلال أعمال الرصف، لتكون في نفس مستوى الأسفلت، موجها بضرورة مراعاة مقاييس الجودة في عمليات الرصف، وكذا تشجير المنطقة لإضفاء المظهر الجمالى بها.
 
 
جانب من عمليات الرصف (1)
 
 

جانب من عمليات الرصف (2)
 

 

جانب من عمليات الرصف (3)
 

 

جانب من عمليات الرصف (4)
 
 

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