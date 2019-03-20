محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة استبيان الزى الموحد للمعلمين

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة استبيان اختيار الزى الموحد للمعلمين والمعلمات بمدارس المحافظة، والذى أسفرت عن اختيار بدلة سوداء للمعلمين وبالطو لون أسود للمعلمات .

وقال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، فى بيان له، أن طرح الاستبيان تم بناء على توجيهات المحافظ لتحديد رغبه المعلمين والمعلمات فى اختيار الزى واللون الذى يناسبهم.

وأضاف، أن الاستبيان استهدف 12460 معلما ومعلمة بكافة مدارس المحافظة، وافق منهم 10374 على الزى الموحد، وتم طرح 3 اختيارات، وجاء التصويت الأعلى نسبة لاختيار (بدلة كاملة) لون أسود لزى المعلمين بأصوات 2280 معلما، أما زى المعلمات فذهب التصويت الأعلى نسبة لاختيار (بالطو) لون أسود بأصوات 2274 معلمة .

وأشارالتداوى إلى أن المحافظ شدد على ضرورة تنفيذ الزى الموحد من خلال التعاقد مع إحدى شركات الأزياء الراقية لضمان جودة الخامة والتصميم الراقى.