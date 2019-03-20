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محافظ الوادى الجديد: لن يتم توصيل الكهرباء للآبار والعيون السطحية الغير مرخصة

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:58 م
محافظ الوادى الجديد: لن يتم توصيل الكهرباء للآبار والعيون السطحية الغير مرخصة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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قال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، في بيان له أنه لن يتم توصيل الكهرباء لعين سطحية أو بئر جوفي غير مرخص من وزارة الري. 
 
 أضاف الزملوط، أن المحافظة تسعي جاهدة خلال الفترة الحالية، للتوسع في الزراعة وإنهاء إجراءات تراخيص العيون السطحية للأهالي سواء بشكل خاص أو ضمن مشرع الظهير الزراعي. 
 
وأكد المحافظ على أن مصلحة الري، أنهت خلال شهر ديسمبر 2018، إجراءات تراخيص لـ331 عين سطحية وبئر جوفي بمركز الخارجة وقراه، بشرطة الالتزام بشروط معينة حددتها الوزارة لتسليم رخص هذه العيون للمزارعين، من أبرزها هو تشغيل العين السطحية بنظام الطاقة الشمسية، وتركيب شبكة ري مطور بهدف الحافظ علي الخزان الجوفي. 
 
وأوضح الزملوط ، أن إصدار رخصة العين السطحية نظير رسوم محددة أقرها القانون واللوائح وهي 246 جنيه رسوم الترخيص، و670 جنيهًا نظير تحليل عينة المياه ويحصل 50 جنيهًا عن كل فدان طبقًا لزمام كل عين سطحية.
 
 

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