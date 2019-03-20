محافظ القليوبية: مركز تنمية قدرات هيئة التدريس محور أساسى لأى جامعة تسعى للنجاح

القليوبية إبراهيم سالم

شارك الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، في المؤتمر العلمي الدولى الثالث لتطوير برامج التدريب بالمؤسسات العربية لمواكبة عصر الابتكار وريادة الأعمال لجامعة بنها، والمنعقد بقاعة كلية التجارة بجامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها، والدكتور علاء سعد مدير مركز تنمية القدرات بالجامعة، وذلك في الفترة من 20-21 مارس 2019 والذي يناقش أكثر من 70 بحث علمي بمشاركة 8 دول عربية.

وألقي محافظ القليوبية، كلمة أكد خلالها علي حرصه الشديد لحضور المؤتمر لما له من أهمية عظمي خصوصا وقد تم إطلاق عام 2019 عاما للتعليم وبناء الإنسان المصري، وهذا يتطلب تدريب مكثف وتوافر برامج حديثة يستند إليها لتطوير التعليم كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع، مشيرا إلي ضرورة مواكبة التطور والاستفادة من البرامج الحديثة حيث يتوافر لدينا خبراء في جميع الكليات يصلون لحد العالمية مشيدا بمشاركة العديد من الدول العربية لمزيد من التعاون والتشارك وتبادل الخبرات.

وأضاف، أن مركز تنمية قدرات هيئة التدريس هو محور أساسي لأي جامعة تسعي للنجاح والتقدم أو للوصول لتصنيف دولي متقدم، مشيرا إلي ضرورة أن يظهر وينعكس المؤتمر ثماره علي مجتمع القليوبية وتدعيم الدور المجتمعي.

وأشار الدكتور علاء سعد متولي رئيس المؤتمر، إلي أن المؤتمر يعد نقلة كبيرة في تطوير منظومة التدريب بالمؤسسات المختلفة وتحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين في الجامعات المصرية والعربية ومراكز التدريب المختلفة لمواجه احتياجات سوق العمل.

واشتمل المؤتمر علي عدد من المحاور المهمة وهي استراتيجيات المراكز التدريبية لتحقيق الجودة والتنمية والترتيب والابتكار وريادة الاعمال والتدريب الافتراضي لتحقيق رؤية 2030 وتطوير البرامج التدريبية في المؤسسات العربية لتحقيق القدرة التنافسية والتميز.