محافظة سوهاج تعلن فوز 3 من أبناء المحافظة فى مسابقة الأسرة المصرية

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن فوز 3 من أبنائها فى مسابقة الأسرة المصرية، مارس 2019، التى نظمها المجلس القومى لشئون الإعاقة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وأعرب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، عن خالص تهنئته القلبية للفائزين مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظة من ذوى الإعاقة، والأهتمام بتعليمهم وتدريبهم.

وقال محمد أبو العجب مسئول ملف الإعاقة بالمحافظة أن الفائزين هم منى محمد أبو النور حنفي، الأخت المثالية من ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفؤاد جاد اسكندر خليل، الأب المثالى لأبناء من ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، و عواطف عبد الموجود أيوب إمام، الأم المثالية لأبناء من ذوى الإعاقة على مستوى المحافظة.

يُذكر أن محافظة سوهاج جاءت من أكثر المحافظات مشاركة فى المسابقة بعدد 40 متسابق.



فوز 3 من سوهاج في مسابقة الاسرة المصرية