"للمطلقة أعرفى حق طفلك" .. 7 معلومات تجيب عن أبرز الأسئلة حول "أجر المسكن"

كتب أحمد الجعفرى

العديد من الخلافات تحدث بين الأزواج وينتهى بهما الأمر نحو الانفصال، ولكنه فى حالة ما إذا كان هناك أطفال بين الزوجين عقب الانفصال، فأن من حق الطفل الحصول على أجر مسكن من والده.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز 7 نقاط قانونية عن "أجر المسكن":

- أجر المسكن هو مقابل نقدى يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير.

- يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر.

- لا يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن والده.

- ينتهى حق الصغير فى المسكن حتى بلوغه سن الـ15 من عمره.

- بالنسبة للبنت ينتهى أجر مسكنها حينما تتزوج أو تكسب ما يكفيها.

- من حق الزوجة إقامة دعوى حبس فى حالة تخلف الزوج عن أداء أجر المسكن.

- يشترط لقبول الدعوى صدور حكم نهائى بالنفقة وامتناع الزوج عن تنفيذه.