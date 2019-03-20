كوريا الجنوبية: التعاون الاقتصادى مع الشمال يجب ألا يقوض العقوبات

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قال رئيس الوزراء الكورى الجنوبى لى ناك-يون، اليوم الأربعاء، إنه يجب مواصلة التعاون الاقتصادى بين الكوريتين على نحو لا يعيق تطبيق العقوبات الدولية.

كما أعرب لى، خلال جلسة استجواب برلمانية متعلقة بالشئون الخارجية والأمنية والوحدة، عن أمله فى أن تشجع التبادلات الاقتصادية عبر الحدود كوريا الشمالية على التخلى عن برنامجها النووى، بحسب ما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف "فى ظل نظام العقوبات الحالى، من الممكن السعى إلى التبادل فى مجالات مثل الثقافة والدوائر الأكاديمية والرياضة، ومن ثم توجد حاجة لتسليط الضوء على هذه المجالات".

وتأتى تصريحات رئيس الوزراء الكورى الجنوبى وسط وجود مخاوف من أن يؤدى ضغط سول المحتمل من أجل مواصلة المشاريع الرئيسية بين الكوريتين إلى تعميق الصدع مع واشنطن، التى تواصل بدورها الضغط على بيونج يانج لحين تخليها عن أسلحتها النووية.

يُذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون اختتما لقاء قمتهما، الشهر الماضى فى العاصمة الفيتنامية هانوى، دون التوصل إلى أى اتفاق، حيث اختلفا على نطاق نزع السلاح النووى وتخفيف العقوبات.