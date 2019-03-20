فيديو وصور.. مديرية أمن البحر الأحمر تجرى قرعة الحج لـ663 مواطنا بحضور المحافظ

البحر الاحمر - عماد عرفة

أجرت مديرية أمن البحر الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، قرعة الحج للعام الجارى، بقاعة المؤتمرات بالمديرية، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، ومفتش الداخلية والأمن الوطنى، ومساعدى مدير الأمن.

كما حضر إجراء قرعة الحج بالمديرية، العميد تامر سمير سكرتير عام مساعد المحافظة، والشيخ جمال عواد مدير مديرية الأوقاف، والشيخ عبد الجليل يونس مدير المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، وعدد من المواطنين المتقدمين لقرعة الحج وزويهم.

وأقيمت قرعة الحج لـ 663 مواطن ممن تقدموا بأوراقهم لحج القرعة بوزارة الداخلية، عبر جهاز الكمبيوتر المتصل بوزارة الداخلية، حيث تم تخصيص عدد من المقاعد لكبار السن بلغت 10% من النسبة العامة لنسبة المديرية.

وفاز من المتقدمين للقرعة 101 حاج تحت السن، و12 مواطن فوق السن، بإجمالي 113 متقدما، وسط فرحة من الفائزين وزويهم.

كما هنأ اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، الفائزين بقرعة الحج، متمنيا لهم حج مبرور، مؤكدا توفير كافة سبل الراحة للمتقدمين، وتيسير إجراءات تقديم الطلبات.