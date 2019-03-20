فوز 8 أمهات مثاليات على مستوى مراكز أسيوط.. واحتفالية كبرى لتكريمهن

أسيوط هيثم البدرى

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن اختيار 8 أمهات مثاليات على مستوى مراكز وأحياء المحافظة ضمن مسابقة الأم المثالية والمنطبق عليهن الشروط لعام 2019 وفوز "آمال يعقوب كامل حنا" من مركز القوصية بالمركز الأول على مستوى المحافظة والخامس على مستوى الجمهورية تمهيدًا لتكريمهن في احتفالية كبيرة على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المسابقة التي أجرتها مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة أسفرت عن فوز السيدة "آمال يعقوب كامل" بالمركز الأول والسيدة "أمل شكر مرقس عبد الشهيد" بالمركز الثاني والسيدة "سعاد فؤاد محمود" بالمركز الثالث والسيدة "سلوى أحمد محمد" بالمركز الرابع والسيدة "نوال عباس رضوان" بالمركز الخامس بالإضافة إلى فوز السيدة "فاطمة سيد بخيت" بالمركز السادس كأم بديلة والسيدة "إلهام حمدان أحمد" بالمركز السابع والسيدة "فاتن خليفة دوس" بالمركز الثامن.

وأكد المحافظ حرص الدولة على تنظيم المسابقة كل عام لإختيار نماذج من التضحيات للأمهات اللاتي ضحين وتحملن الصعاب من أجل أبنائهن ليصبحن مثل وقدوة في العطاء والوفاء مشيرًا إلى تكريم الأمهات المثاليات بجميع مواقع العمل وبمختلف مراكز وقرى المحافظة موجهًا تحية إعزاز وتقدير لكل الأمهات وبخاصة أمهات الشهداء اللاتي قدمن أبنائهن فداءًا للوطن.

وأوضحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن السيدة "آمال يعقوب" الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة والخامس على مستوى الجمهورية تعمل بوظيفة معلم خبير بالتربية والتعليم وهى أرملة وأم لابنين وتحملت رعاية والدتها المريضة بالإضافة إلى عملها ورعايتها لأبنائها وبعد وفاة والدتها تحملت رعاية والدها وأخواتها الصغار بالإضافة إلى أسرتها الصغيرة وتحملت أعباء أسرتها بعد وفاة زوجها في حادث سير ورفضت الزواج لرعاية أبنائها وأخواتها وبعد رحلة من كفاح دامت لمدة 22 عامًا تخرجت أبنتها من كلية التجارة شعبة لغة انجليزية لتعمل في أحد البنوك وأبنها الأصغر تخرج من كلية الطب ليعمل طبيباً بشريًا.

أما "أمل شكري مرقس عبدالشهيد" الفائزة بالمركز الثاني على مستوى المحافظة وتعمل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بالإدارة البيطرية بمركز ديروط ؛ توفى زوجها منذ 20عاماً تاركاَ للأم 3 أطفال (ولد ، وتوأم بنات) فضلاً عن إعالة والدها المسن إلى أن توفاه الله وبعد رحلة كفاح طويلة دامت 20 عاماً تمكنت من خلال عملها إلى جانب معاش زوجها المتوفي في سد الاحتياجات الأساسية لأبنائها وهو ما ساعدها على المعيشة حتى توجت رحلة الكفاح بتخرج الإبن الأكبر من معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة ويعمل بأكبر شركات الإتصالات كمهندس اتصالات وتخرجتا التوأمتان من كلية الألسن ومازالت رحلة العطاء مستمرة فضلاً عن العطاء في العمل الإجتماعي.

والأم المثالية الفائزة بالمركز الثالث على مستوى المحافظة "سعاد فؤاد محمود عبد الباقي" بالمعاش وكانت تعمل وكيل قسم بمدرسة الخيرية الإعدادية وبدأت قصة كفاحها بعد وفاة زوجها تاركا ثلاثة أبناء (بنتان وولد) كان عمر الأبنة الكبرى 5 سنوات والأبنة الثانية 4 سنوات أما الأبن الأصغر كان عمره سنتان وكافحت السيدة لمدة 37 عاما وكرست حياتها لرعاية أبنائها لتساعدهم في متطلبات الحياة حتى تخرجت الأبنة الكبرى من كلية الخدمة الاجتماعية والأبنة الثانية من كلية التربية وأصغر الأبناء تخرج من الجامعة العمالية وتزوجوا جمعيًا وانجبوا وما زالت رحلة العطاء مستمرة مع الأحفاد.

وفى سياق متصل، ترأس اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اجتماعاً لمناقشة واستعراض نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2018/2019 ومتابعة موقف المشروعات المنفذه وذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة وجميع رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات الخدمية ومديرى الشئون المالية وإدارة التخطيط والمتابعة.

وفي مستهل الاجتماع أكد المحافظ إنه سيتم عقد اجتماعات دورية اسبوعية لإستعراض الخطط الاستثمارية الخاصة بكل مركز والموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم اقامتها على مستوى المحافظة لتذليل أى عقبات من الممكن أن تواجهها وسعيًا لسرعة دخول تلك المشروعات الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق والتكامل بين كافة جهات العمل المختلفة ومضاعفة الجهود وتكثيف حجم الأعمال لتنفيذ كافة المشروعات الجاري تنفيذها والإسراع في الانتهاء منها لتدخل الخدمة وتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة مشيراً إلى ضرورة وضع خطة مستقبلية لمدة خمس سنوات قادمة ورؤية استراتيجية تفي برغبات المواطن الأسيوطي وتحقق طموحاته محدد بها كافة إحتياجات كل مركز ومدينة والاحتياجات المالية لكل قطاع بالمحافظة وتحقيق رؤية متكاملة للاستفادة من المبالغ المتاحة والبرامج التنموية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرض المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة - خلال الاجتماع - خطة المحافظة وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وماهو متبق وجارى الصرف منه على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات ( كهرباء – رصف – كبارى – تحسين البيئة – إسكان - مياه شرب وصرف صحي....إلخ) ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء في الربع الثالث والاستعداد للربع الرابع والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لتنفيذ تلك المشروعات.