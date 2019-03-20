فوز 1373 حاجا بقرعة الحج العلنية لمديرية الأمن بالغربية

الغربية عادل ضرة

شهد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا مراسم قرعة الحج العلنية لمديرية أمن الغربية للعام الحالى (1440هـ /2019م) والتى أقيمت تحت رعاية وزير الداخلية السيد اللواء محمود توفيق وذلك بمقر مركز المؤتمرات بجامعة طنطا.

حيث أجريت القرعة بواسطة الحاسب الآلى تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والحيادية التامة.. وقد بدأت مراسم إجراء القرعة بحضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم البالغ عددهم 7668 فرداً. وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز المحافظة والبالغ عددهم 1373 فرداً منهم 138 فرد من كبار السن بواقع 10%.

وهنأ المحافظ الفائزين والفائزات بقرعة الحج مطالبهم بأن يكونوا واجهة مشرفة وخير سفراء لمصر بصفة عامة وكذا الدعاء لمصر عند بيت الله الحرام أن يمن عليها بدوام نعمة الأمن والأمان والإستقرار وأن يحفظها من كل مكروه وسوء سائلاً المولى عز وجل أن يهب الجميع حجاً مبروراً وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم ومتمنياً التوفيق في العام القادم لمن لم يحالفهم التوفيق هذا العام.