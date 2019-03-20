فصل الكهرباء عن 3 قرى بمركز باريس فى الوادى الجديد غدًا الخميس

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن يوسف مرزوق، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي من لوحة التوزيع الرئيسية عن ثلاثة قرى وهي قرى جدة، وبغداد، وجورمشين، غدًا الخميس، لأعمال الصيانة.

أكد مرزوق، فصل التيار من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة 3 عصرا، مما ينتج عنه ضعف التيار الكهربائى داخل مدينة باريس خلال تلك الفترة، كما سيتم فصل التيار الكهربى عن آبار الميكانيكا والكهرباء بقرى المكس والأربعين.

ولفت إلى أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز باريس تواصل أعمال خطة التنمية المحلية الموحدة للمدينة وقراها، والتى تشمل توصيل الصرف الصحى ومياه الشرب وخطوط الكهرباء، بالإضافة إلى رصف الطرق وتحسين البيئة، كما سيجرى استكمال تنفيذ تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الخاصة بإزالة حظائر الماشية من داخل الكتل السكنية، بالإضافة إلى رفع المخلفات الزراعية من داخل مزارع النخيل وذلك تجنبا للحرائق والقضاء على سوسة النخيل الحمراء.