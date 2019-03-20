video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 06:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل الكهرباء عن 3 قرى بمركز باريس فى الوادى الجديد غدًا الخميس

الأربعاء، 20 مارس 2019 06:06 م
فصل الكهرباء عن 3 قرى بمركز باريس فى الوادى الجديد غدًا الخميس انقطاع الكهرباء- ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
أعلن يوسف مرزوق، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي من لوحة التوزيع الرئيسية عن ثلاثة قرى وهي قرى جدة، وبغداد، وجورمشين، غدًا الخميس، لأعمال الصيانة.
 
 
أكد مرزوق، فصل التيار من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة 3 عصرا، مما ينتج عنه ضعف التيار الكهربائى داخل مدينة باريس خلال تلك الفترة، كما سيتم فصل التيار الكهربى عن آبار الميكانيكا والكهرباء بقرى المكس والأربعين.
 
 
ولفت إلى أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز باريس تواصل أعمال خطة التنمية المحلية الموحدة للمدينة وقراها، والتى تشمل توصيل الصرف الصحى ومياه الشرب وخطوط الكهرباء، بالإضافة إلى رصف الطرق وتحسين البيئة، كما سيجرى استكمال تنفيذ تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الخاصة بإزالة حظائر الماشية من داخل الكتل السكنية، بالإضافة إلى رفع المخلفات الزراعية من داخل مزارع النخيل وذلك تجنبا للحرائق والقضاء على سوسة النخيل الحمراء.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة التخطيط تكشف سر عدم انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مركز باريس




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة