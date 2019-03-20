فريق بحث جنائى لضبط المتهمين بسرقة سيارة عضو مجلس نواب بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

شكل مدير أمن الشرقية، اللواء جرير مصطفي، فريق بحث جنائية، بإشراف مدير المباحث الجنائية، لضبط المتهمين بسرقة سيارة عضو مجلس نواب عن دائرة فاقوس، أثناء عودته لمنزله من قرية سعدة أبوخليل، فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بقيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة، بإعتراض طريق" محمد كلوب" عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وقاموا بإجباره على النزول من السيارة وسرقتها وسرقة متعلقاته الشخصية، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو الباز رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد هوية المتهمين.