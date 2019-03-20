فتح منافذ إضافية لاستقبال الحالات الايجابية للفيروسات الكبدية بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

أعلنت دكتورة إيمان عطية مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنيا، عن فتح منافذ بالمنطقة الثانية والثالثة بمركزي بني مزار وملوي لاستقبال الحالات الإيجابية، والتي تبين إصابتها بالفيروس، بعد إجراء المسح الطبي خلال حملة 100 مليون صحة، للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي انطلقت في الأول من مارس الجاري وتستمر لمدة شهرين .

يأتي ذلك، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، حيث وجه بزيادة عدد المراكز الطبية لعلاج الفيروسات الكبدية، واستغلال المباني الطبية التابعة للصحة والتأمين الصحي لعلاج المواطنين، بالإضافة إلى استغلال مراكز علاج الفيروسات التابعة لمديرية الصحة، وذلك تخفيفاً وتيسيراً على المواطنين والحد من التكدس والزحام بالمركز الغربي بمدينة المنيا.

وأوضحت مدير الفرع، ان المنطقة الثانية ومقرها مركز بنى مزار ستستقبل المرضى المحولين من مراكز ( مطاى، بنى مزار، مغاغة، العدوة)، والمنطقة الثالثة والتي مقرها مركز ملوى، تستقبل المرضى من مركزي ( ملوى ، ديرمواس)، فيما يستقبل المركز الرئيسي بالمركز الطبي الغربي الحالات المحولة من مراكز( المنيا، ابوقرقاص، سمالوط)، لافتة الى انه سيتم اسقبال منتفعي التأمين الصحي المحولين من حملة 100 مليون صحة ( الحالات الايجابية)، وسحب عينات الدم لهم وتسليم نتائجها فور ظهور النتائج من نفس مكان سحب العينات.

وأضافت، انه تم الاتفاق على تسليم ملفات المرضى واستلام قرارات العلاج لهم وفقاً لجدول زمنى محدد، حيث خصص يومي (الاثنين والخميس) لمنطقة المنيا، ويومي (السبت والثلاثاء) لمنطقة ملوى، و(الاحد والأربعاء) لمنطقة بنى مزار، على ان يتم صرف العلاج للمرضى من عيادات التأمين الصحي التابع لها المنتفع.

وكان المحافظ، قد تابع أعمال مبادرة (100 مليون صحة) للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية بالمركز الطبي الغربي، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع الى شكواهم، والتي تتضمن التكدس والزحام بالمركز وفتح مراكز بديلة لتخفيف الضغط .

وجه المحافظ، مدير فرع هيئة التأمين الصحي للتنسيق مع مديرية الصحة، لزيادة عدد المراكز الطبية لعلاج الفيروسات الكبدية، للحالات الإيجابية، والتي تبين إصابتها بالفيروس بعد أن قامت بإجراء المسح الطبي خلال الحملة.