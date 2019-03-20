ضبط 3184 هاربا من أحكام و تحصيل 152310جنيهات غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3181 هاربا من أحكام، منهم 1823 حكما فى غرامات، و1165 حكما فى جنح الحبس الجزئى 145 حكم فى المستأنف، و44 حكما فى مخالفات، وضبط 7 متهمين محكوم عليهم فى جناية وتحصيل 152310 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.