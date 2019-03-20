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ضبط مصنع لحيازة وانتاج مخصبات زراعية محهولة المصدر بالاسكندرية

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:54 م
ضبط مصنع لحيازة وانتاج مخصبات زراعية محهولة المصدر بالاسكندرية أسمدة - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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شنت مديرية التموين بالاسكندرية حملة تفتيشية  بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير المديرية و برئاسة على أشرف مدير عام التجارة الداخلية و محمد فتح الله مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين الإسكندرية بحملة مكبرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لحيازة و إنتاج شحومات و مخصبات زراعية بدون بيانات تجارية و تعتبر سلع مجهولة المصدر بالعامرية و تم ضبط و تحريز الكميات  المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية و تحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.

 


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