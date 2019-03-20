ضبط سلع تموينية بنصف مليون جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بمركزى نبروه والمطرية، في حملات تموينية على عدد من منشآت ومنافذ بيع السلع.

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن حملات الرقابة التموينية في مركزى نبروه والمطرية، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، حيث قامت بضبط ومصادرة سلع تموينية مدعمة تبلغ قيمتها أكثر من 112 ألف جنيه بقرية نشا التابعة لمركز نبروه.

كما تم ضبط 3 محلات لبيع السلع التموينية، ومصادرتها قبل بيعها في السوق السوداء، تبلغ قيمتها 380 ألف جنيه بمدينة المطرية.

وشدد شاروبيم، على ضرورة المتابعة المستمرة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط والعمل، على توفير السلع التموينية والغذائية.