ضبط أغذية ومشروبات فاسدة فى محلات تجارية بمركز الداخلة بالوادى الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات والعصائر فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد، المهندس صلاح السيد، تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم إيهاب شمس، بإشراف المهندس معاذ عبد الرحيم، وكيل المديرية، وجمال تمام، مدير إدارة الرقابة التموينية، بقرى القصر بمركز الداخلة،

أضاف صلاح، أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من زجاجات المياه الغازية والعصائر والمخللات والخمائر وعبوات سمك تونة معلب ومحسنات خبز وعبوات كيك جاهزة، فاسدة ومنتهية الصلاحية داخل محلات تجارية وتم تحريز المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى إحالتها للنيابة العامة للتحقيق.