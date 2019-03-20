صور.. وزير الزراعة يتفقد معرض زهور الربيع تمهيدا لافتتاحه غدا الخميس

كتب عز النوبى

تفقد الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة، معرض زهور الربيع للوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاح المعرض غدا الخميس بحديقة الأورمان بالجيزة، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والمهندس محمود ذكى رئيس الإدارة المركزية للتشجير.

واستمع " أبوستيت " إلى شرح حول أجنحة المعرض والشركات المشاركة فيه ووجه الدعوة للمواطنين بقضاء عيد الأم وعيد الربيع بحديقة الأورمان التى تحتوى على نباتات وأشجار نادرة.

وقال وزير الزراعة، إن هناك أكثر من 180 عارضا يشاركون بأفضل إبداعاتهم فى كرنفال الربيع للزهور ونباتات الزينة خلال الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع الذى يعتبر الأقدم والأكبر من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط، وقال إن الوزارة تتبع سياسة محددة لتنشيط وتحفيز المنتجين المصريين فى مجال الزهور ونباتات الزينة والصناعات القائمة عليها والمرتبطة بها. وإن الوزارة تستهدف أيضا زيادة عدد زوار المعرض إلى مليون زائر هذا العام ضمن خطتها إلى نشر ثقافة نباتات الزينة والزهور فى المجتمع المصرى.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المعرض يقام على مساحة حوالى 14 فدانا وعدد العارضين هذا العام تجاوز العدد فى الأعوام السابقة.

والجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوى الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يوما. ويشهد المعرض اهتماما متزايدا كل عام، وتستهدف الوزارة الوصول إلى مليون زائر في هذه الدورة. كما تهدف تحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.