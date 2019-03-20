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صور.. محافظ بورسعيد يستقبل الأم المثالية ويمنحها وابنتيها 3 رحلات عمرة

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:16 م
صور.. محافظ بورسعيد يستقبل الأم المثالية ويمنحها وابنتيها 3 رحلات عمرة محافظ بورسعيد يستقبل الأم المثالية
بورسعيد - السيد فلاح
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الأم المثالية للمحافظة، سلوي عبد الرحمن رمضان، والتي سيتم  تكريمها من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال احتفالية الأمهات المثاليات لعام 2019.
 
وهنأ محافظ بورسعيد، سلوي عبد الرحمن بحصولها على لقب الأم المثالية لمحافظة بورسعيد، مشيدًا بقصة كفاحها المليئة بالعطاء، والتي تعد نبراسًا ونموذجًا لكل أم مصرية لا تعرف اليأس أو الاستسلام، مؤكدًا أن الأم المصرية هي رمز العطاء، وأن هناك العديد من نماذج الأمهات في بورسعيد  اللاتي تشكلن حافزًا ونموذجًا للعطاء ومواجهة الصعاب.
 
وقرر محافظ بورسعيد، مكافأة الأم المثالية وابنتيها 3 رحلات عمرة، تقديرًا لها، وما قدمته تجاه أبنائها ورحلة الكفاح المشرفة، حتي أصبحوا نماذج يفتخر بها المجتمع واستكمال مسيرة زوجها في تربيتهم.  
 
والأم المثالية لمحافظة بورسعيد سلوي عبد الرحمن رمضان، تبلغ من العمر 60 عامًا، وحاصلة على بكالوريوس تجارة، وتوفي زوجها منذ عام 2007، تاركًا لها الأطفال الصغار "أمنية وأماني عادل إبراهيم"، حيث يبلغان من العمر 25 عاما وهما شقيقتان توأم، ويعملان كأطباء علاج طبيعي.
 
وقالت سلوي عبد الرحمن، إنها تحملت مسئولية تربية بناتها منذ وفاة الاب منذ 12 عاما، واهتمت بتعليمهما حتي حصلتا علي بكالوريوس طب العلاج الطبيعي، وقدمت الشكر الي محافظ بورسعيد علي استقبالها وتكريمها بديوان المحافظة.
 
حضر تكريم الأم المثالية، الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
محافظ بورسعيد (1)
 

محافظ بورسعيد (2)
 

محافظ بورسعيد (3)
 

محافظ بورسعيد (4)
 
 

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