صور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج وفوز 105 مواطنين

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرعة الحج العلنية لمديرية أمن الأقصر بحضور اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر وعددا من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وفاز بقرعة الحج المقدمة، من مديرية أمن الاقصر هذا العام، 105 منهم 93 من متقدمى القرعة الأساسية، و12 من كبار السن، من أجمالى 451 متقدم من مراكز ومدن المحافظة، وتم الاعلان عن اسماء الفائزين بالقرعة الأساسية والقرعة الأحتياطية وكبار السن، ومن جانبه تقدم محافظ الاقصر بالتهنئة للفائزين بالقرعة متمنيًا لهم الحج المبرور والذنب المغفور.