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الأربعاء، 20 مارس 2019 12:09 ص
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صور.. اضبط مخالفة.. أهالى الفولى بالشرقية يطالبون بصيانة أعمدة الإنارة

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. أهالى الفولى بالشرقية يطالبون بصيانة أعمدة الإنارة جانب من تهالك الأعمدة
الشرقية - إيمان مهنى
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أعرب أهالى قرية الفولى الصغيرة لمركز منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، عن استيائهم بسبب الإهمال الشديد فى أعمدة الإنارة بالقرية و تآكل الصدأ لها، و تسبب بعضها فى صعق الكهربائى.

وقال عن الأهالى أحمد أبو سلطان، لـ"اليوم السابع"، أن الأعمدة لم يتم استبدالها منذ عقود طويلة، مما أكلها الصدأ وأصبحت تهدد حياتنا بالخطر بسبب الماس الكهربائى، وكذلك سقوط أسلاك الكهرباء، مما تسبب فى صعق العديد منا ونفوق الماشية.

وطالب أهالى القرية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بسرعة صيانة وتغيير أعمدة الإنارة حفاظا على حياة المواطنين.

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الأعمدة (3)
 
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