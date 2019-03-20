" شباب العالم ضيوف بلد الأمان "فى العدد الجديد من مجلة المصور

كتب محمد السيد

تحت عنوان " شباب العالم ضيوف بلد الأمان "أصدرت مجلة المصور برئاسة تحرير الكاتب الصحفى أحمد أيوب عددها رقم 4928 وجاء فيه موضوع حمل عنوان " الأحزاب و المجتمع المدنى فى ظهر الوطن".

وتناول العديد الجديد من مجلة المصور موضوعا أخر حمل عنوان "الرئيس السيسى يعلن من أسوان " خطة تعاون استراتيجى عربى – افريقى "،و تضمن الاصدار موضوع أخر بعنوان " فى رحاب معبد فيلة جولة ..و افطار..وحوار بين الرئيس و الشباب"،و كذلك وصايا مصرية لشباب إفريقيا و العرب .

كما تضمن العدد "الكهرباء والموبايل يتصدران قائمة »العدالة الاجتماعية« ومصروفات المدارس » لا تذكر« 92 ألف أسرة تنتظر نتيجة تظلمات التموين» ، و موضع أخر بعنوان " مطالب بمواجهة "الفيديو لاليف" إرهاب فيسبوك وبابجى ".

ومن بين موضوعات العدد "المصور.. سبقت إلى فتح ملف أجسام فيروس سى المضادة.. البرلمان يستعد بحل تشريعى.. ولجنة الفيروسات الكبدية تطالب بـتحرك حكومى"،والأمهات المثاليات فى ضيافة "المصور"..سعدية.. هدى.. نادية يروين قصص الكفاح والتضحية .. لحظات البكاء واأللم والفرحة والأمل.. واجهن الصعاب وسخرن حياتهن من أجل أبنائهن.. فنلن تكريم مصر ".