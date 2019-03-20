video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

" شباب العالم ضيوف بلد الأمان "فى العدد الجديد من مجلة المصور

الأربعاء، 20 مارس 2019 10:22 ص
" شباب العالم ضيوف بلد الأمان "فى العدد الجديد من مجلة المصور الكاتب الصحفى احمد أيوب
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

تحت عنوان " شباب العالم ضيوف بلد الأمان "أصدرت مجلة المصور برئاسة تحرير الكاتب الصحفى أحمد أيوب  عددها  رقم 4928 وجاء فيه موضوع حمل عنوان " الأحزاب و المجتمع المدنى فى ظهر الوطن".

وتناول العديد الجديد من مجلة المصور  موضوعا أخر حمل عنوان "الرئيس السيسى يعلن من أسوان " خطة تعاون استراتيجى  عربى – افريقى "،و تضمن الاصدار موضوع أخر  بعنوان " فى رحاب معبد فيلة جولة ..و افطار..وحوار بين الرئيس و الشباب"،و كذلك وصايا مصرية لشباب إفريقيا و العرب .

كما تضمن العدد "الكهرباء والموبايل يتصدران قائمة »العدالة الاجتماعية« ومصروفات المدارس » لا تذكر« 92 ألف أسرة تنتظر نتيجة تظلمات التموين» ، و موضع أخر بعنوان " مطالب بمواجهة "الفيديو لاليف" إرهاب فيسبوك وبابجى ".

ومن بين موضوعات العدد "المصور.. سبقت إلى فتح ملف أجسام فيروس سى المضادة.. البرلمان يستعد بحل تشريعى.. ولجنة الفيروسات الكبدية تطالب بـتحرك حكومى"،والأمهات المثاليات فى ضيافة "المصور"..سعدية.. هدى.. نادية يروين قصص الكفاح والتضحية .. لحظات البكاء واأللم والفرحة والأمل.. واجهن الصعاب وسخرن حياتهن من أجل أبنائهن.. فنلن تكريم مصر ".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

" جبال الذهب بمصر" فى العدد الجديد من مجلة المصور

عدد جديد من مجلة المصور بعنوان "رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه"

عدد جديد من مجلة المصور بعنوان "مصر تقود قارة العظماء"

مجلة المصور

أحمد أيوب

اخبار مصر

لجنة الفيروسات الكبدية

الأحزاب




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة