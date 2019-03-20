شاهد.. اعترافات المتورطين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

بعد قرار إحالة 11 متهم إلى محكمة الجنايات أمن الدولة طوارئ فى القضية المعروفة إعلامية بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، ننشر فيديو يبرز اعترافات المتهمين.

وقال الاخواني "معتز.م"، الذي يحمل اسم حركي "عز "، أنا من محافظة الإسكندرية وطالب في كلية الهندسة، وانضميت لجماعة الإخوان سنة 2011 ، وشاركت فى كافة الدعاية الانتخابية، وبعد ثورة 30 يونيو شاركت في كافة المظاهرات والمسيرات التي نظمتها جماعة الإخوان، وكنت من ضمن قوات التأمين للمسيرات عندما تحاول الشرطة فضها، وكنا نستخدم الخرطوش والمولوتوف فى مواجهة الأمن.

وأردف الإرهابي، فى بداية 2016 كلفنى الإخوانى "عبد الله يوسف" بالانضمام لجماعة تسمى "حسم"، وهى حركة تابعة لجماعة الإخوان، حيث أن قيادات الجماعة رأت بأن المظاهرات والمسيرات باتت عديمة الجدوى، لذا فكرت فى الجنوح للعنف، عن طريق ارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية التى تستهدف مؤسسات الدولة واغتيال رجال الأمن، وفى سبيل ذلك ربطونى بشخص اسمه الحركى "جاك"، والذى تواصل معى وأرسل لى عدة رسائل عن كيفية التشفير والتأصيل الشرعى للجهاد وكيفية العمل الأمني، واستمر هذا الأمر لمدة 4 أشهر، وبعدها وزعنى على مجموعات "الرصد"، وربطنى بشخص يدعى "جمس"، حيث طلب منى الأخير تحديد الأماكن الهامة والحيوية بمحافظة الإسكندرية لاستهدافها.

وقال الإرهابى، كلفونى بالسفر لإحدى الدول العربية وانضممت مع غيرى لمعسكرات الإرهابيين، لمدة 60 يوم، حيث كنا نتدرب على التكتيك العسكرى، وتنفيذ الاغتيالات والتفجيرات وتصنيع العبوات المتفجرة، وبعدها عدت للبلاد، وطلبوا منى رصد موكب مدير أمن الإسكندرية، وتواصل معى شخص يدعى "أيوب"، والذى وفر لى كافة المتطلبات لتفجير موكب مدير الأمن، وأحضر لى سيارة لانسر تحمل رقم "402076" ملاكى الإسكندرية، لتنفيذ الحادث بعد وضع عبوة متفجرة بها، وتركتها فى مكان الحادث، وكنت أرتدى "باروكة" وشارب مستعار، حيث طلبت منا جماعة الاخوان التخفى أثناء تنفيذ الأعمال الإرهابية بارتداء "الباروكة".

وتابع الإرهابي، ربطوني بشخصين على برنامج التليجرام "باسم" و"عمر" وسلمت ريموت التفجير لـ"باسم" بينما كان "عمر" يراقب قدوم موكب مدير الأمن لإعطاء الإشارة بالتفجير، ويوم 24 مارس الساعة 11:29 صباحاً و54 ثانية حدث الانفجار، وبعدها طلبوا مني السفر للجيزة حيث تم ضبطي.

ومن ناحيته، قال "باسم.م" انضميت لجماعة الإخواني في 2006، وشاركت في جميع أعمال العنف والمظاهرات التي نظمتها الجماعة، وفي 2016 انضميت لحركة "حسم"، وكانت مهمتي توفير سيارات لنقل عبوات متفجرة والعناصر من مناطق لأخرى لتنفيذ الأعمال الإرهابية.

وتابع الإرهابي، كلفوني بنقل العناصر المتطرفة ما بين محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط والمنوفية، لتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية على نطاق واسع، وكلفوني بشراء سيارة لانسر تم تنفيذ عملية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية بها.