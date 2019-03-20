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روسيا تعلن دعمها لجهود حكومة فنزويلا للتسوية السلمية فى البلاد

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:12 م
روسيا تعلن دعمها لجهود حكومة فنزويلا للتسوية السلمية فى البلاد سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، دعمها لاستراتيجية السلطات الفنزويلية للتسوية السلمية للوضع فى البلاد.

وذكرت الخارجية الروسية، فى بيان عقب اجتماع نائب وزير الخارجية سيرجى ريابكوف مع السفير الفنزويلى لدى موسكو كارلوس رافائيل فاريا اليوم الأربعاء: "خلال المحادثة التى عقدت فى جو من الثقة والبناء، تم التطرق إلى القضايا الملحة للتعاون الثنائى وجدول الأعمال الدولى والقضايا الإقليمية، وعند مناقشة الوضع فى فنزويلا، عبر الجانب الروسى عن دعمه لاستراتيجية الحكومة الفنزويلية لحل الخلافات السياسية فى تلك البلاد سلميا بما يتفق بدقة مع التشريعات المحلية ودون تدخل خارجى مدمر"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وتمر فنزويلا بأزمة سياسية منذ يناير الماضي، عندما أعلن خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية - التى تديرها المعارضة - نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، واعترفت به على الفور الولايات المتحدة التى جمدت 7 مليارات دولار من أصول البلاد النفطية، ودعت الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو إلى التنحى على الفور.

وفى حين أيدت عشرات الدول جوايدو منذ ذلك الحين، أكدت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى دعمها لمادورو باعتباره الرئيس الشرعى الوحيد لفنزويلا.

 


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