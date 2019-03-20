رئيس جامعة القاهرة يقرر صرف مكافأة 600 جنيه للعاملين بمناسبة عيد الأم

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صرف مبلغ 600 جنيه لكل العاملين بالجامعة وكلياتها المختلفة، وذلك بمناسبة عيد الأم والجهود التى بذلها هؤلاء العاملون فى الامتحانات والتجهيز لها.

وأضاف الخشت، بكلمته خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات اليوم الأربعاء بقبة جامعة القاهرة، "برغم تحمل الجامعة عبء شديد فى صندوق علاج العاملين وتدبير الأمر، دبرنا 10 ملايين جنيه لصندوق العاملين ودفعنا حصتنا فى صندوق تحسين أجور العاملين نعلن اليوم مكافأة للعاملين بجامعة القاهرة.