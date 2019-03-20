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رئيسة وزراء نيوزيلندا تدعو الطلاب للمساعدة لوقف انتشار العنصرية

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:00 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا تدعو الطلاب للمساعدة لوقف انتشار العنصرية رئيسة الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن"
أ ش أ
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تفقدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن" اليوم /الأربعاء/ إحدى المدارس فى مدينة "كرايست تشيرش" التى فقدت اثنين من طلابها فى الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدين بالمدينة يوم الجمعة الماضى.
وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن أرديرن طالبت الطلاب فى المدرسة - خلال زيارتها - بالمساعدة من أجل وقف انتشار العنصرية والتطرف فى البلاد.
وكانت أرديرن قد قالت - فى مقابلة مع تلفزيون الـ"بى بى سى" - إن قرارها بعدم النطق باسم منفذ الهجوم، يعود إلى أن هذا الشخص كان يرغب فى إرهاب المجتمع الإسلامى لنيوزيلندا، مشيرة إلى أنه سيواجه القوة الكاملة للقانون، وأعربت عن صدمتها من حدوث مثل هذا الأمر فى بلادها.
يذكر أن الهجوم الإرهابى على المسجدين الذى نفذ يوم الجمعة الماضية فى مدينة "كرايست تشيرش"، أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.


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نيوزلندا

جاسيندا أرديرن

الهجوم على مسجدين

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