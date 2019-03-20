"ذئب" يفترس ربة منزل بزراعات القصب بدار السلام فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 45 عاما مصرعها، عقب قيام "ذئب" بمهاجمتها أثناء تواجدها رفقة ابنها بأرضهما الزراعية بناحية قرية البلابيش المستجدة دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد تعرض ربة منزل لنهش حيوانى وتوفيت فى الحال أثناء تواجدها بأرضها الزراعية بجوار زراعات القصب.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق وقادها الرائد كريم علام معاون أول مباحث المركز بتقدم "سليم ا ح ا" 18 سنة عامل، ببلاغ أنه أثناء تواجده رفقة والدته "كاملة ط ا ع" 45 سنة ربة منزل بزراعات القصب بأرضهم الزراعية بذات الناحية هاجمهما حيوان "ذئب" مما نتج عنه إصابة والدته ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية.

وانتقل اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز وتبين وجود جثة المذكورة مسجاة داخل زراعات القصب الخاصة بها ترتدى كامل ملابسها وبمناظرتها تبين وجود نهش حيوان بالرقبة من الناحيتين، وبسؤال شقيق زوجها "أحمد ح ا" 50 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم.

أخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، جار تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.