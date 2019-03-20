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الأربعاء، 20 مارس 2019 11:28 م
خالد صلاح
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خسائر لأسهم القطاع المالي تدفع بورصة وول ستريت للانخفاض

الأربعاء، 20 مارس 2019 10:42 م
خسائر لأسهم القطاع المالي تدفع بورصة وول ستريت للانخفاض بورصة نيويورك
رويترز
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أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز500 وداو جونز على انخفاض اليوم الأربعاء بفعل خسائر لأسهم القطاع المالي السريعة التأثر بأسعار الفائدة بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه لا يتوقع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام.
 
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 141.44 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 25745.94 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.34 نقطة، أو 0.29 بالمئة، ليغلق عند 2824.23 نقطة.
 
لكن المؤشر ناسداك المجمع أغلق مرتفعا 5.02 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 7728.97 نقطة.

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ستاندرد آند بورز

بورصة وول ستريت

أسهم القطاع المالي

داو جونز الصناعي




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