خسائر لأسهم القطاع المالي تدفع بورصة وول ستريت للانخفاض

رويترز

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز500 وداو جونز على انخفاض اليوم الأربعاء بفعل خسائر لأسهم القطاع المالي السريعة التأثر بأسعار الفائدة بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه لا يتوقع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 141.44 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 25745.94 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.34 نقطة، أو 0.29 بالمئة، ليغلق عند 2824.23 نقطة.

لكن المؤشر ناسداك المجمع أغلق مرتفعا 5.02 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 7728.97 نقطة.