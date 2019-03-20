"جامعة بنها" تناقش 93 ورقة بحثية عن التدريب بالمؤسسات العربية بمشاركة 8 دول

القليوبية إبراهيم سالم

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها، اليوم الأربعاء، مؤتمره العلمى الثالث بعنوان "تطوير برامج التدريب بالمؤسسات العربية لمواكبة عصر الابتكار وريادة الاعمال"، بمشاركة وفود من 8 دول عربية بالإضافة إلى المشاركين من الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء متولى مدير مركز تنميه القدرات ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر سيتناول 4 محاور رئيسية فى مقدمتها التدريب والابتكار وريادة الاعمال واستراتيجيات المراكز التدريبية لتحقيق الجودة والتنمية وكذا التدريب عن بعد وتطوير البرامج التدريبية فى المؤسسات العربية لتحقيق التنافسية والتميز.

وأضاف متولى، أن المؤتمر سيناقش عدد 93 ورقة عمل وبحث علمى مقدمه من أساتذة فى الجامعات المصرية والعربية وذلك خلال 12 جلسة على مدى يومين، مشيراً أن هذا المؤتمر سيعد أكبر فاعلية علمية عربية ستناقش سبل الارتقاء وتطوير برامج التدريب فى المؤسسات العربية، حيث يشارك عدد كبير من الباحثين فى مجالات التدريب داخل مصر وخارجها.