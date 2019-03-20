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تفاصيل مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها بسب المنقولات الزوجية فى القليوبية

الأربعاء، 20 مارس 2019 04:00 ص
تفاصيل مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها بسب المنقولات الزوجية فى القليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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شهدت مدينة الخصوص جريمة قتل بشعة راح ضحيتها ربة منزل على يد شقيق زوجها بسب الخلاف على المنقولات الزوجية، مما نشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بطعنها بسكين أودى بحياتها، وعلى إثر ذلك تدخل نجلها "وليد"، 20 عاما، بالشروع بقتلة دفاعا عن والدته.

وتوالت اعترافات "وليد " خلال تحقيقات البحث الجنائى، أن والدته تزوجت بعد وفاة والده، وعلى اثر عدة مشاكل اتفقا على الطلاق بشكل ودى، وأنه سيقوم بتسليمها قائمة المنقولات الزوجية فى حضور المحامى، بمحل سكنهما بمنطقة المعاجينى، بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وبالفعل ذهبت والدتى إلى محل سكن الزوجية لتتسلم منقولاتها الزوجية، وطلبت منى أن اذهب معها حتى لا تكون بمفردها، وبالفعل ذهبت معها.

وأكمل "المتهم " فى بداية الأمر كانت المعاملة طيبة، حتى جاء شقيق زوجها المدعو "وليد" وبدأ أن يتطاول على والدتى بالسب، وعندما حاولت الشجار معه كانت تدفعنى لعدم الشجار خوفا على.

حتى جاء وقت تسليم المنقولات الزوجية، فقام شقيق زوجها بنهرها بشدة قائلا لها "تتطلقى لمن مفيش عفش" فحدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على اثر ذلك بطعنها بسكين سقطت على الأرض غارقة فى دمائها، حاولت إنقاذها ولكنها ماتت.

وأردف المتهم وهو يبكى"رأيت أمى تموت أمام عينى، لم ادرى بنفسى إلا وأنا أمزقه بمطواة لأنتقم منه، كنت عايز اقطع جسده قطع وأرميها فى كل مكان، منه لله حرمنى من أمى مليش غيرها فى الدنيا.

ومن جانبه قرر إسلام الفواخرى وكيل نيابة الخصوص برئاسة المستشار مصطفى البحراوى، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لشروعهم فى قتل عامل لقتلة والدتة بسكين، للخلاف على المنقولات الزوجية، كما امرت النيابة بالتحفظ على المتهم المصاب لحين تحسن حالتة الصحية واستجوابة، وكذالك التصريح بدفن جثة المتوفية بعد عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مامور قسم الخصوص بورود بلاغ بنشوب مشاجرة عائلية بسبب الخلافات الزوجية اسفرت عن مصرع سيدة وإصابة شقيق زوجها

إنتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى وتبين مصرع "حنان.ح. م "ربة منزل ،على يد "وليد. ث. ع "عامل، شقيق زوجها فى مشاجرة بينهما على المنقولات الزوجية الخاصة بالمجنى عليها حيث انها حصلت على الطلاق من زوجها وذهبت لمنزل الزوجية لإستلام المنقولات فنشبت مشادة بينها وبين شقيق زوجها تطورت لمشاجرة حيث طعنها بسكين مما أدوى بحياتها فى الحال

وخلال ذلك تدخل ابن المجنى عليها من زوج اخر ويدعى " وليد. أ.ع" عاطل للدفاع عن والدته وطعن المتهم بسلاح ابيض كان فى حوزته فأصابه إصابات بالغة وجرى تحويله للمستشفى فى حالة خطر، وصدرت النيابة العامة قرارها السابق.


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