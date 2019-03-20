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تسليم 50 عقد تمليك لحالات تقنين "وضع اليد" بالوادى الجديد أول أبريل

الأربعاء، 20 مارس 2019 04:45 م
تسليم 50 عقد تمليك لحالات تقنين "وضع اليد" بالوادى الجديد أول أبريل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه سيتم تسليم عقود التمليك النهائية أول أبريل المقبل، لحالات وضع اليد الخاضعة للقرار الجمهوري رقم 2041لسنة 2006 لتقنين وضع اليد وهو لكل من اشتري كراسة الشروط من صندوق استصلاح الأراضي التابع للمحافظة، تمهيداً لبيعها له، وتمليكه وهم 600 حالة فقط.
 
أضاف الزملوط، أن المحافظة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تقنين وضع اليد لـ250 الف فدان علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة، ونجحت في تسليم عقود التمليك لعدد من هذه الحالات، حيث إن المحافظة من المحافظات الأولي والمتقدمة في خطوات تقنين وضع اليد واسترداد حق الشعب. 
 
وكان قد سلمت محافظة الوادي الجديد، يوم 21 ديسمبر 2018 عددا من المواطنين المتميزين عقود تمليك لأراضي تقنين وضع اليد بالفرافرة، وذلك نظرا لسرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم بناء على خطة المحافظة لتقنين أوضاع المتعدين على أراضي الدولة طبقا لقانون 144 لعام 2017.
 
 

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