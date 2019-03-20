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ترامب: مفاوضون أمريكيون وصينيون يستأنفون محادثات التجارة الأسبوع القادم

الأربعاء، 20 مارس 2019 07:34 م
ترامب: مفاوضون أمريكيون وصينيون يستأنفون محادثات التجارة الأسبوع القادم دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة والصين تسيران بخطى سريعة نحو التوصل إلى اتفاق ثنائى للتجارة وإن مفاوضين تجاريين أمريكيين سيذهبون إلى بكين الأسبوع القادم لجولة أخرى من المحادثات بين البلدين.

وردا على سؤال عن رفع الرسوم الجمركية التى فرضتها إدارته على الصين، أبلغ ترامب الصحفيين فى البيت الأبيض "إننا لا نتحدث عن إزالتها. إننا نتحدث عن إبقائها لفترة زمنية كبيرة لأننا يجب علينا أن نتأكد من أننا إذا عقدنا الاتفاق" فإن الصين ستتقيد به. ولم يذكر تفاصيل.

وقال مسؤول بإدارة ترامب يوم الثلاثاء إن الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين يعتزمان السفر إلى الصين الأسبوع القادم لجولة أخرى من محادثات التجارة بين البلدين.

والمحادثات المباشرة المرتقبة ستكون الأولى منذ أن أرجأ ترامب مهلة انتهت فى أول مارس آذار لتفادى زيادة فى الرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من مستواها الحالى البالغ 10 بالمئة إلى 25 بالمئة. وتهدف المفاوضات إلى إنهاء حرب تجارية مضى عليها ثمانية أشهر بين أكبر اقتصادين فى العالم.

 

 


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أمريكيون

صينيون

محادثات التجارة




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