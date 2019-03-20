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تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طفل لطلب فدية 150 ألف جنيه بالمطرية لـ19 مايو

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:28 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طفل لطلب فدية 150 ألف جنيه بالمطرية لـ19 مايو محكمة-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، محاكمة  3 متهمين بقتل طفل بعد خطفه للحصول على فدية 150 ألف جنيه، لجلسة 19 مايو.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد م ح"، صاحب مؤسسة مقاولات، و"حسين م ح"، عامل رخام، بالاشتراك مع آخر، تهمة قتل المجني عليه الطفل "عبد الرحمن ن" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم على قتله بالضغط على رقبته بقصد إزهاق روحه، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة خطف الطفل عبدالرحمن بقصد طلب فدية مالية من أهليته، ووجّهت النيابة لهم تهمة الشروع في الحصول على مبالغ مالية قدرها 150 ألف جنيه من والد الطفل، بطريق التهديد بارتكاب جريمة قتل نجله.
 
 

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