انطلاق المؤتمر الــ40 لطب عين شمس تحت شعار "معا من أجل مصريين أصحاء"

كتبت أمل علام

انطلق اليوم بالقاهرة المؤتمر السنوى الــ 40 لكلية الطب جامعة عين شمس، تحت شعار "معا من أجل مصريين أصحاء"، والذى يعقد بعنوان أسبوع عين شمس الطبي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.

يعقد المؤتمر فى الفترة من 20 إلى 22 مارس الجارى بالقاهرة، برئاسة الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، يشارك فى المؤتمر 42 خبيرا أجنبيا من مختلف دول العالم، وأكثر من 300 جلسة علمية ، فى 36 مؤتمرا من مختلف التخصصات، يحضر المؤتمر حوالى 6 آلاف طبيب من مختلف التخصصات.

من جانبه، قال الدكتور محمود المتينى عميد طب عين شمس، إن هناك 10 أقسام أكاديمية بالكلية، موضحا أن مصر فى مفترق طرق فى مجال الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن الخطة القادمة تهدف إلى الوصول إلى أفضل كلية فى العالم، وهناك مساحة للتحسين، والقفزة التى حدثت فى 2017-2018، وهو النشر الدولى فى المجلات العالمية بالتعاون مع الجامعات المختلفة، واستقدام الخبراء الزائرين بواجبات وحقوق واضحة، وهذا العام هو عام أفريقيا، ونستقطب الطلبة الأفارقة، ونهدف لتعليم الطالب، وكل ما نتحسن فى التعليم أو البحث العلمى تصنيفنا يكون عالى على المستوى العالمى.

شارك فى افتتاح المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق.



















