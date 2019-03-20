اليابان تخطط لتطوير صواريخ متوسطة وبعيدة المدى لتعزيز قدراتها الدفاعية

طوكيو أ ش أ

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن اليابان تخطط لتطوير صواريخ متوسطة وبعيدة المدى؛ لتعزيز القدرات الدفاعية فى الجزر النائية بجنوب غربى اليابان والمناطق القريبة فى المحيط الهادئ.

ونقلت الإذاعة عن وزير الدفاع اليابانى تاكيشى إيوايا، قوله إن السفن الحربية الأجنبية أصبحت الآن مجهزة بأسلحة مضادة للطائرات بعيدة المدى، موضحًا أنه يريد أن يرى الصواريخ بعيدة المدى مركبة على الطائرات المقاتلة اليابانية من أجل ضمان سلامة أفراد قوات الدفاع الذاتي، مضيفا أن أعمال البحث والتطوير للصواريخ قائمة بالفعل.

يذكر أن الحكومة اليابانية كانت أعلنت فى ديسمبر عام 2017 عن قرارها تجهيز الطائرات اليابانية المقاتلة بصواريخ بعيدة المدى أجنبية.