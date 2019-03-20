الموافقة على تخصيص أراضى بالبحيرة لإقامة مشروعات نفع عام

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطع أراضى بمدن ومراكز المحافظة لإقامة مشروعات نفع عام عليها.

وأكد محافظ البحيرة إنه تمت الموافقة طبقا للقرار رقم 454لسنه 2019 على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة على مساحه 1138 متر مربع تبرع من احد المواطنين بناحيه الروابي الخضر مركز بدر محافظه البحيرة بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوسعه مدرسه الروابي الخضر.

كما تمت الموافقة طبقا للقرار رقم 452 لسنة 2019 على تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة الخاصة 398.32 متر الواقعة داخل مشروع مساكن الاسكان الاجتماعى بمدخل حوش عيسى بمدينة دمنهور محافظ البحيرة بالمجان لصالح مديرية الاوقاف لإقامة مسجد عليها .