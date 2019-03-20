اللون الأزرق يغطى السفارة الأمريكية احتفالا باليوم العالمى للمياه

احتفالاً باليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس يغطى اللون الأزرق مقر السفارة الأمريكية فى القاهرة، وذلك في تمام الساعة 6.30 مساءً. تأتي هذه الخطوة لإلقاء الضوء على شراكة الولايات المتحدة مع مصر لمواجهة التحدي العالمي لندرة المياه.

وقال بيان صادر عن السفارة الامريكية، الأربعاء، ان نهر النيل منح الفرصة لميلاد الإنجازات الرائعة للحضارة المصرية القديمة والحديثة. ويستمر النهر إلى اليوم في الحفاظ على المزارع والمصانع التي تُعد أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر. يوفّر نهر النيل 97 في المائة من موارد المياه الطبيعية المحلية في مصر، ويعيش 95 في المائة من سكان مصر الحديثة البالغ تعدادهم 100 مليون نسمه بالقرب من النهر.

عنوان الاحتفال بيوم المياه العالمي هذا العام هو "لن نتخلى عن أحد". تتطلع الولايات المتحدة إلى عالم يتمتع بالأمن المائي، حيث يتمتع الناس والدول بالمياه النظيفه والآمنه التي يحتاجون إليها ليكونوا أصحاء ومزدهرين وأقوياء. لقد استثمرت الولايات المتحدة على مدار العقود الأربعة الماضية أكثر من 3.5 مليار دولار بالشراكة مع الحكومة المصرية لتوفير مياه نظيفة وخدمات صرف صحي للمصريين. وتعمل مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حالياً على تحسين الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في صعيد مصر وشمال سيناء كما تدعم جهود حكومة جمهورية مصر العربية في تحسين الخدمات واستدامتها. كما ندعم كذلك الجهود المبذوله لرفع مستويات الوعي والالتزام بجودة المياه وصحة الشواطىء.