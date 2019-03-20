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القبض على 49 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بالجيزة

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:07 ص
القبض على 49 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بالجيزة مخدرات - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أعدت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وأسفرت الحملة عن ضبط 49 متهما بحوزتهم 2640 جرام حشيش، و217 قرصا مخدرا، و 560 جرام أستروكس، بالإضافة إلى ضبط 92 جرام هيروين، و 30جرام شادو، و300 جرام بانجو.
 
 
كما تمكن رجال المباحث خلال حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، من ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، و49 طلقة غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 

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