القبض على 49 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بالجيزة

أعدت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وأسفرت الحملة عن ضبط 49 متهما بحوزتهم 2640 جرام حشيش، و217 قرصا مخدرا، و 560 جرام أستروكس، بالإضافة إلى ضبط 92 جرام هيروين، و 30جرام شادو، و300 جرام بانجو.
كما تمكن رجال المباحث خلال حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، من ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، و49 طلقة غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
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