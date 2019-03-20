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العربية للتصنيع تبحث مع بنك مصر أوروبا التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:58 م
العربية للتصنيع تبحث مع بنك مصر أوروبا التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة العربية للتصنيع تبحث مع بنك مصر أوروبا التعاون
كتب زكى القاضى
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أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية وخلق فرص حقيقية للاستثمار فى العديد من المجالات الصناعية الحديثة، فى إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون مع ألمانيا ثقة فى تقدم نظم الصناعة الألمانية.

 

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور "جيرالد بومهارتر "المدير التنفيذي لبنك مصر أوروبا، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وتحلية وتنقية المياه والسكك الحديدية والأنظمة الذكية وإنتاج السيارات الكهربائية .

 

وأعرب الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن أهمية توسيع آفاق الشراكات مع الشركات العالمية,مؤكدا خطة الهيئة العربية للتصنيع للنفاذ للأسواق الخارجية  بهدف زيادة الصادرات المصرية وفقا لإستراتيجية 2030

 

 وشدد "التراس" علي أهمية التدريب للكفاءات البشرية من أبناء الهيئة والإستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التحول الرقمي  للمصانع ووحدات الإنتاج.

 

من جانبه أعرب  "جيرالد بومهارتر" عن تقديره لهذا التعاون، واصفا إياه بأنه خُطوة رائدة للهيئة العربية للتصنيع  لتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتي تأتى فى إطار اهتمام العديد من كبرى الشركات الألمانية بالتعاون مع مصر، نظراً للثقة الكاملة فى القيادة المصرية والمناخ الآمن والجاذب للاستثمارات .

 

وأوضح "جيرالد" أن البنك يهتم بتمويل الشركات الأوربية  الراغبة في التعاون والشراكة مع مصر، وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة ومشروعات الرى وترشيد المياه .

 

وأشار" بومهارتر" إلى أن البنك لديه خطة لتقديم الاستشارات ومساندة الصادرات المصرية لأوربا من خلال الغرفة المصرية الألمانية، مؤكدا أننا سنحث كبرى الشركات الألمانية والنمساوية للشراكة والاستثمار مع الهيئة العربية للتصنيع فى كافة المشروعات التنموية التى تشهدها مصر.


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